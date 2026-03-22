CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:57 Siamo al 11esimo chilometro e Barp, Carollo Pellegrino e Graz, la nostra staffetta di bronzo se la gioca ancora nel gruppo di testa sempre composto da 32 atleti. 17:54 Si giunge in questi istanti a metà gara e gli azzurri sono ancora e bene nel gruppo di testa. 17:52 Aumenta di 3 punti Klaebo rispetto ad Amundsen nel bonus point. 17:50 Naoto Baba (JPN) chiude il gruppo di testa composto da 32 elementi. 17:48 Dopo 8 km nulla si è ancora mosso nel gruppo di testa, rimangono praticamente tutti agganciati. Al 9km si assegna l’inutile bonus point, penultimo della stagione. 17:46 Amundsen, Lovera, Klaebo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km Lake Placid 2026 in DIRETTA: azzurri nel gruppo di testa dopo metà gara

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