LIVE Sci di fondo 20 km Lake Placid 2026 in DIRETTA | al via la gara femminile

Da oasport.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

19:25 Ganz e De Martin Pinter vogliono concludere al meglio la migliore stagione delle rispettive carriere, arrivata alla soglia dei 30 anni la prima, nella prima stagione a pieno in Coppa per la classe 2004 del Veneto. 19:14 Ultima gara della carriera per Jessie Diggins, pluri medagliata olimpica e già oro in Corea nella Team Sprint, oro mondiale e vincitrice della Coppa del Mondo. Una leggenda dello sci di fondo! 19:08 Ancora 22' e partirà l’ultimo ballo della stagione anche per le ragazze, con la 20km a tecnica libera da Lake Placid (USA). 18:22 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della gara su 20km mass start maschile di Lake Placid e anche la stagione: a più tardi per la prova femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

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