Oggi a Lillehammer si tiene la gara di SuperG maschile di sci alpino. La partenza è prevista alle 12.30 e tra i favoriti ci sono Franzoni e Paris, che cercano un ultimo podio prima della fine della stagione. Contestualmente, alle 10, si svolge anche il SuperG femminile, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. La competizione vede la partecipazione di atleti provenienti da diverse nazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 12:12 Buona domenica e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta del SuperG maschile di Lillehammer. Poco meno di 20 minuti all’inizio dell’ultima gara veloce stagionale. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del SuperG maschile delle finali di Lillehammer. Nell’iconica località norvegese che ha ospitato i Giochi Olimpici invernali del 1994 vanno in scena le finali di Coppa del Mondo. Ultima occasione per gli uomini veloci di lasciare il segno nella stagione 20252026. Coppa di specialità già assegnata allo svizzero Marco Odermatt, ma le posizioni del podio sono aperte a diversi contendenti tra cui il nostro Giovanni Franzoni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: partenza alle 12.30, Franzoni e Paris per un ultimo podio

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