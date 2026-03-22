LIVE Sci alpino SuperG maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA | Franzoni per un ultimo acuto

Benvenuti alla diretta del SuperG maschile delle finali di Lillehammer 2026. La gara si svolge questa mattina, con gli atleti che sono pronti a scendere in pista per le ultime discese della competizione. Seguiremo passo dopo passo le performance dei protagonisti e gli eventuali cambiamenti nella classifica. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale sulla gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del SuperG maschile delle finali di Lillehammer. Nell’iconica località norvegese che ha ospitato i Giochi Olimpici invernali del 1994 vanno in scena le finali di Coppa del Mondo. Ultima occasione per gli uomini veloci di lasciare il segno nella stagione 20252026. Coppa di specialità già assegnata allo svizzero Marco Odermatt, ma le posizioni del podio sono aperte a diversi contendenti tra cui il nostro Giovanni Franzoni. Saranno cinque gli azzurri in gara con l’eterno Christof Innerhofer subito al via con il pettorale numero 3. Per il veterano altoatesino quella norvegese potrebbe essere l’ultima gara di una superba carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

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