LIVE Sci alpino SuperG maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA | E’ UN BIS! Dominik Paris primeggia ancora! Solido Franzoni

Dominik Paris ha vinto ancora nel SuperG maschile a Lillehammer 2026, confermando la sua posizione di testa. Franzoni si è piazzato tra i migliori, dimostrando solidità. La gara si è svolta in diretta, con aggiornamenti disponibili per seguire l’andamento delle qualifiche e dei tempi. La competizione si è svolta questa mattina, con gli atleti che hanno affrontato la pista in condizioni variabili.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 13:26 LA TOP FIVE DELLA CLASSIFICA DI SPECIALITA’ 1-Marco Odermatt (SUI) 425 punti 2-Vincent Kriechmayr (AUT) 347 3-Raphael Haaser (AUT) 301 4-Giovanni Franzoni (ITA) 285 5-Dominik Paris (ITA) 257 13:24 LA TOP TEN ED I PIAZZAMENTI DEGLI ITALIANI 1-Dominik Paris (ITA) 1:26.81 2-Vincent Kriechmayr (AUT) +0.07 3-Raphael Haaser (AUT) +0.38 4-Alexis Monney (SUI) +0.66 5-Giovanni Franzoni (ITA) +0.86 6-Stefan Rogentin (SUI) +0.93 7-Fredrik Moeller (NOR) +1.09 8-Marco Schwarz (AUT) +1.25 9-Mattia Casse (ITA) +1.42 10-Franjo Von Allmen (SUI) +1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: E’ UN BIS! Dominik Paris primeggia ancora! Solido Franzoni Articoli correlati LIVE Sci alpino, SuperG maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Franzoni per un ultimo acuto, Paris ci riprovaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 10. LIVE Sci alpino, SuperG maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: partenza alle 12.30, Franzoni e Paris per un ultimo podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 10. Aggiornamenti e notizie su Dominik Paris Temi più discussi: LIVE Sci alpino, SuperG Courchevel 2026 in DIRETTA: niente da fare, terminato il fine settimana francese; Super G maschile alle Finals di Coppa del mondo 2026: i pettorali e la start list degli italiani · Sci alpino; Coppa del mondo, la discesa libera maschile: vince Paris. Franzoni 11°; SuperG maschile e femminile oggi, finali Coppa del mondo di sci alpino: a che ora e dove vederli in diretta. LIVE Sci alpino, SuperG maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: inizia la gara, attesa per gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 12:52 Troppo strette le ... oasport.it SuperG maschile e femminile oggi, finali Coppa del mondo di sci alpino: a che ora e dove vederli in direttaSecondo appuntamento sulle nevi norvegesi degli eventi che concludono la stagione. Riflettori puntati su Sofia Goggia che può conquistare la coppa di specialità ... today.it IMMENSO DOMINIK! Dominik Paris centra la sesta vittoria di carriera in Super G e lo fa a Lillehammer, dopo aver vinto anche la discesa libera Completano il podio Kriechmayr e Haaser facebook L’atleta del Centro Sportivo #Carabinieri Dominik Paris conquista il gradino più alto del podio alle finali di Coppa del Mondo 2026 a Lillehammer (NOR) x.com