In questa giornata si svolge il SuperG femminile di sci alpino a Lillehammer, con Sofia Goggia in gara. La competizione è seguita in diretta e si concentra sull’obiettivo della campionessa di eguagliare il record di vittorie di una collega nel circuito di Coppa del Mondo. La gara vede la partecipazione di varie atlete con i loro pettorali di partenza, mentre la diretta include anche aggiornamenti sul SuperG maschile in programma alle 12.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SOFIA GOGGIA VINCE LA COPPA DEL MONDO DI SUPERG SE.TUTTE LE COMBINAZIONI I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 12.30 10.28 Nella passata stagione Sofia Goggia fu terza in superG a Kvitfjell alle spalle delle vere regine della specialità negli ultimi anni: Federica Brignone e Lara Gut-Behrami. Robinson però fu quarta, quindi attenzione. 10.26 La pista di Kvitfjell non è ideale per Robinson, perché conta tanto la scorrevolezza. Per questo appare improbabile che Goggia non vinca la Coppa del Mondo di specialità, anche se nello sport non va mai dato nulla per scontato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Goggia per eguagliare il record di Brignone

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