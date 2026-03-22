live sampdoria avellino le formazioni ufficiali

Tempo di lettura: < 1 minuto Tutto pronto allo stadio “Ferraris” per la sfida tra Sampdoria e Avellino, gara valida per la XXXII giornata di Serie B. I blucerchiati di Attilio Lombardo si schierano con il 4-3-2-1, puntando sulla qualità tra le linee di Pafundi e Begic a supporto di Brunori, riferimento offensivo. Risponde l’Avellino di Davide Ballardini con il 4-3-1-2, ma con una novità importante: c’è Pandolfi dal primo minuto in attacco al fianco di Russo, scelta che cambia gli equilibri offensivi dei biancoverdi. Palumbo agirà da trequartista, mentre in mediana spazio a Sounas, Palmiero e Besaggio. Una gara delicata, con punti pesanti in palio e soluzioni tattiche tutte da osservare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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