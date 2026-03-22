Live Roma-Lecce 0-0 | annullato per fuorigioco un goal a Pisilli

Roma – Match domenicale per gli uomini di Gasperini, che dopo la cocente eliminazione patita in Europa League per mano del Bologna devono reagire con l’obiettivo di portare a casa tre punti vitali per la lotta alle posizioni europee. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Malen. A disp.: Gollini, De Marzi, Angelino, Ziolkowski, Ghilardi, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza, Venturino, Arena. All.: Gian Piero Gasperini. Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. A disp.: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Fofana, Ndri, Perez, Helgason, Jean, Marchwinski, Cheddira. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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