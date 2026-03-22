CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Diritto lungolinea vincente della righese. 30-0 Servizio vincente esterno di Paolini. 15-0 Ace esterno di ”Jas”. 5-5 Largo il diritto incrociato della numero 24 WTA. Seconda. 30-40 Servizio esterno vincente della lettone. 15-40 Diritto incrociato e vincente giocato in uscita dal servizio di Ostapenko. Seconda. 0-40 In rete il rovescio lungolinea della classe ’97. Ci sono tre palle del controbreak. 0-30 Doppio fallo della numero 24 WTA. 0-15 Largo il diritto incrociato della righese. 5-4 Altro servizio vincente, questa volta esterno, dell’azzurra. 40-15 Servizio interno vincente con la seconda di ”Jas”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Ostapenko, 7-5, 2-6, 5-5, WTA Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurra recupera il break e porta il terzo parziale al long set

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Parte bene sul campo Butch Buchholz Jasmine Paolini, che chiude per 7-5 con un passante di dritto un primo set durissimo contro Jelena Ostapenko! x.com