CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Ace esterno della lettone. 15-15 Diritto incrociato e vincente dell’italiana. 15-0 Lungo il rovescio lungolinea della classe ’96. 4-3 Rovescio incrociato e vincente dell’azzurra. A-40 Ace interno di ”Jas”. 40-40 Servizio interno vincente della numero 7 WTA. 40-A In rete il diritto incrociato della toscana. Palla break. 40-40 Risposta di rovescio incrociata e vincente di Ostapenko. 40-30 Smash lungolinea vincente della nativa di Castelnuovo di Garfagnana. 30-30 Diritto incrociato e vincente giocato dal centro del campo dell’italiana. 15-30 Altro diritto lungolinea vincente della classe ’97. 15-15 Rovescio lungolinea vincente della lettone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Ostapenko, 7-5, 2-6, 3-4, WTA Miami 2026 in DIRETTA: la lettone è sopra di un break in questo terzo e decisivo set

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Parte bene sul campo Butch Buchholz Jasmine Paolini, che chiude per 7-5 con un passante di dritto un primo set durissimo contro Jelena Ostapenko! x.com