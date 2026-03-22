LIVE Paolini-Ostapenko 7-5 2-6 1-4 WTA Miami 2026 in DIRETTA | la lettone è sopra di due break in questo terzo e decisivo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 In rete il diritto incrociato della lettone. 4-1 Ace esterno dell’italiana. A-40 Servizio esterno vincente della toscana. 40-40 Diritto lungolinea vincente della classe ’97. 40-30 Risposta di rovescio incrociata e vincente della righese. 40-15 Lungo il diritto lungolinea giocato in attacco di Ostapenko. 30-15 Doppio fallo della nativa di Castelnuovo di Garfagnana. 30-0 Altro servizio interno vincente, questa volta con la seconda, della numero 7 WTA. 15-0 Servizio interno vincente dell’azzurra. 4-0 Ace interno della lettone. 40-15 Ace esterno della classe ’97. 30-15 Largo il passante di rovescio lungolinea di ”Jas”. 🔗 Leggi su Oasport.it
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