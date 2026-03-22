LIVE Paolini-Ostapenko 7-5 2-6 0-3 WTA Miami 2026 in DIRETTA | la lettone è sopra di due break in questo terzo e decisivo set

Da oasport.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Diritto lungolinea vincente giocato in recupero della numero 24 WTA. Seconda. 0-40 Diritto incrociato e vincente giocato a ridosso della rete della righese. Ci sono tre palle break. 0-30 Lungo il diritto lungolinea di Paolini. 0-15 Rovescio lungolinea vincente della classe ’97. 2-0 Ace esterno della nativa di Riga. 40-15 Servizio esterno vincente della lettone. 30-15 Largo il diritto incrociato della toscana. 15-15 Ace interno della numero 24 WTA. 0-15 Rovescio lungolinea vincente di ”Jas”. 1-0 In rete il diritto incrociato dell’azzurra. Break in avvio della classe ’97. 15-40 Lunga la risposta di diritto lungolinea di Ostapenko. 🔗 Leggi su Oasport.it

live paolini ostapenko 7 5 2 6 0 3 wta miami 2026 in diretta la lettone 232 sopra di due break in questo terzo e decisivo set
© Oasport.it - LIVE Paolini-Ostapenko, 7-5, 2-6, 0-3, WTA Miami 2026 in DIRETTA: la lettone è sopra di due break in questo terzo e decisivo set

Articoli correlati

LIVE Paolini-Ostapenko, 7-5, 1-3, WTA Miami 2026 in DIRETTA: la lettone è sopra di un break in questo secondo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Rovescio lungolinea vincente di ”Jas”.

Leggi anche: LIVE Paolini-Ostapenko, 7-5, 2-4, WTA Miami 2026 in DIRETTA: la lettone è sopra di un break in questo secondo parziale

Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Paolini Ostapenko 7 5 2 6 0 3 WTA...

Temi più discussi: Live Jelena Ostapenko - Jasmine Paolini - Miami Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 22/03/2026; Miami su SuperTennis: Paolini batte Townsend, al 3° turno trova Ostapenko; Diretta Ostapenko - Paolini (Miami Open presented by Itau); Paolini-Townsend: highlights Wta Miami. VIDEO.

LIVE Paolini-Ostapenko, 7-5, 2-4, WTA Miami 2026 in DIRETTA: la lettone è sopra di un break in questo secondo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Diritto incrociato e vincente della nativa di Riga. 40-30 In rete il rovescio incrociato della numero 24 ... oasport.it

Paolini-Ostapenko oggi, WTA Miami 2026: orario, tv, programma, streamingJasmine Paolini torna in campo oggi per affrontare la lettone Jelena Ostapenko nei sedicesimi di finale del WTA 1000 di Miami 2026, due giorni dopo aver ... oasport.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.