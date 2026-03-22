LIVE Paolini-Ostapenko 7-5 2-6 0-3 WTA Miami 2026 in DIRETTA | la lettone è sopra di due break in questo terzo e decisivo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Diritto lungolinea vincente giocato in recupero della numero 24 WTA. Seconda. 0-40 Diritto incrociato e vincente giocato a ridosso della rete della righese. Ci sono tre palle break. 0-30 Lungo il diritto lungolinea di Paolini. 0-15 Rovescio lungolinea vincente della classe ’97. 2-0 Ace esterno della nativa di Riga. 40-15 Servizio esterno vincente della lettone. 30-15 Largo il diritto incrociato della toscana. 15-15 Ace interno della numero 24 WTA. 0-15 Rovescio lungolinea vincente di ”Jas”. 1-0 In rete il diritto incrociato dell’azzurra. Break in avvio della classe ’97. 15-40 Lunga la risposta di diritto lungolinea di Ostapenko. 🔗 Leggi su Oasport.it
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