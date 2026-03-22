LIVE Paolini-Ostapenko 7-5 2-4 WTA Miami 2026 in DIRETTA | la lettone è sopra di un break in questo secondo parziale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda. 0-40 Doppio fallo di ”Jas”. Ci sono tre palle break. 0-30 Diritto lungolinea vincente di Ostapenko. 0-15 Schiaffo al volo di rovescio lungolinea vincente della classe ’97. 4-2 Diritto incrociato e vincente della nativa di Riga. 40-30 In rete il rovescio incrociato della numero 24 WTA. 40-15 Rovescio incrociato e vincente giocato dal centro del campo di Ostapenko. 30-15 Ace esterno della lettone. 15-15 Lunga la risposta di rovescio lungolinea della classe ’96. 0-15 Risposta di diritto incrociata e vincente dell’azzurra. 3-2 In rete il rovescio incrociato della numero 24 WTA. A-40 Servizio interno vincente della toscana. 🔗 Leggi su Oasport.it

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