CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Servizio interno vincente della numero 24 WTA. 30-15 Diritto incrociato e vincente giocato a ridosso della rete della lettone. 15-15 Ace esterno della classe ’97. 0-15 Largo il diritto incrociato di Ostapenko. 5-4 Diritto incrociato e vincente della nativa di Riga. 40-A In rete il diritto lungolinea dell’azzurra. Palla del controbreak. 40-40 Risposta di rovescio incrociata e vincente della numero 24 WTA. 40-30 Ace esterno della toscana. Set point. 30-30 Risposta di diritto incrociata e vincente di Ostapenko. 30-15 Risposta di rovescio lungolinea vincente della lettone. 30-0 Lungo il diritto incrociato della classe ’97. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Ostapenko, 5-4, WTA Miami 2026 in DIRETTA: la lettone annulla un set point e rimette il set in equilibrio

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