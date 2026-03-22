LIVE Paolini-Ostapenko 5-2 WTA Miami 2026 in DIRETTA | break dell’azzurra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 In rete il diritto lungolinea della numero 24 WTA. A-40 Servizio esterno vincente della toscana. 40-40 Largo il diritto incrociato giocato in attacco e a ridosso della rete della classe ’97. 30-40 Larga la risposta di rovescio lungolinea della nativa di Riga. Seconda. 15-40 Risposta di diritto lungolinea vincente della lettone. Ci sono due palle del controbreak. 15-30 Diritto incrociato e vincente di Ostapenko. 15-15 Rovescio lungolinea vincente della numero 24 WTA. 15-0 In rete la risposta di diritto incrociato della classe ’97. 4-2 Lungo il rovescio lungolinea della righese. 15-40 Largo il diritto incrociato di Ostapenko. 🔗 Leggi su Oasport.it

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