LIVE Paolini-Ostapenko 2-2 WTA Miami 2026 in DIRETTA | controbreak immediato dell’azzurra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Lunga la risposta di diritto lungolinea di Ostapenko. 40-40 Diritto lungolinea vincente della nativa di Riga. A-40 In rete il rovescio lungolinea della numero 24 WTA. 40-40 Ace interno di Paolini. 40-A Diritto incrociato e vincente della lettone. Palla break. 40-40 In rete il rovescio lungolinea giocato in difesa della classe ’96. A-40 Diritto lungolinea vincente dell’italiana. 40-40 Diritto incrociato e vincente della righese. 40-30 Servizio esterno vincente di ”Jas”. 30-30 Diritto incrociato e vincente giocato dal centro del campo di Ostapenko. 30-15 Lungo il diritto lungolinea della classe ’97. 🔗 Leggi su Oasport.it

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