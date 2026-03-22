CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 18.57 Attenzione! Clamoroso colpo di scena: la direzione gara ha annunciato che si gareggerà sulla distanza dei 24 giri per “track degradation”. 7 tornate in meno dunque rispetto al programma originale. 18.55 Scelta obbligata e gomma hard per tutti all’anteriore, mentre al posteriore gli unici a non montare la media sono i quattro piloti Yamaha (che optano per la soft). Il consumo dello pneumatico anteriore si preannuncia particolarmente aggressivo dopo 10-15 giri, quindi attenzione a possibili crolli nella seconda parte della corsa. 18.52 Quando mancano meno di dieci minuti al via della gara, vi riproponiamo la composizione della griglia di partenza: 1 F. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: tra poco la partenza. Gara accorciata da 31 a 24 giri

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È tempo di nuove storie @terruzzigiorgio è passato dal BSMT. Una delle firme più iconiche del giornalismo sportivo italiano. Dalla Formula 1 alla MotoGP, ma sempre andando oltre la gara. Perché non è solo passione per i motori… è il modo in cui li rac facebook

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