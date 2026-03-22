LIVE Moto2 GP Brasile 2026 in DIRETTA | Holgado prova a scappare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO3 DALLE 16.00 -4 Si potrebbe profilare un grande duello nel finale. -5 Munoz è praticamente a ridosso di Holgado. -6 Munoz continua a guadagnare sulla testa. -6 Escrig si è staccato da Munoz. -7 La gara non è ancora finita. Munoz è nuovamente a sei decimi da Holgado. -7 Alonso ha passato anche Guevara ed ora è quinto. -8 Vietti è ora nono. -8 Gonzalez è da solo al quarto posto. -9 Holgado ha un secondo di vantaggio su Munoz. -9 Alonso risorpassa Arbolino. -10 Escrig si riporta sulla seconda posizione di Munoz. -11 Guevara ed Arbolino si vogliono riportare su Gonzalez. -11 Munoz resta a nove decimi da Holgado. 🔗 Leggi su Oasport.it

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