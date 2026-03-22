CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO3 DALLE 16.00 La nostra diretta live termina qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Holgado grazie a questo successo vola anche in testa al Mondiale. Nono Celestino Vietti. Prima vittoria stagionale per Holgado che risale sul podio dopo il terzo posto in Thailandia. Settimo Arbolino. Secondo Muñoz, terzo Gonzalez, quarto Escrig. DANIEL HOLGADO VINCE IL GP DEL BRASILE!!!! Holgado ha allungato. Ora ha un secondo di vantaggio su Munoz. Gonzalez sorpassa Escrig e si porta in terza posizione. Ultimo giro!!!! -2 Munoz non sembra averne. -2 Holgado prova a dare lo strappo decisivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Moto2, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Daniel Holgado vince di forza a Goiania

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