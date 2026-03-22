LIVE Milano-Scandicci A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le padrone di casa tentano l’allungo

Alle ore 10:00 si sta giocando la partita tra Milano e Scandicci nella prima giornata del campionato di volley femminile A1 2026. Le due squadre si affrontano sul campo della squadra di casa, con le padrone di casa che cercano di allungare nel punteggio. La cronaca in tempo reale permette di seguire ogni scambio e azione durante l'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Numia Vero Volley Milano e Savino del Bene Scandicci, valido per la seconda gara della semifinale play off di Serie A1, con le ragazze di Stefano Lavarini che, a sorpresa, hanno battuto le neo campionesse del Mondo per 0-3 in trasferta. Le ragazze capitanate da Paola Egonu cercheranno riscatto dopo aver perso per 3-2 il match contro il VakifBank Istanbul, uscendo di scena cosi ai quarti di finale di Champions League e non accedendo alle Final Four di Istanbul che andranno in scena dal 2 al 3 maggio di quest’anno: purtroppo, dopo aver perso anche l’andata per 2-3, la rimonta era diventata troppo difficile per la squadra lombarda che ha comunque lottato fino alla fine. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Scandicci, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa tentano l’allungo Articoli correlati Leggi anche: LIVE Novara-Milano 0-1, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: 16-12 tentano l’allungo le padrone di casa! LIVE Milano-Scandicci 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa provano ad allungareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out Scandicci 19-16 Diagonale strettissima di Egonu da posto 2. Contenuti utili per approfondire LIVE Milano Scandicci A1 volley... Temi più discussi: LIVE Scandicci-Milano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la Numia domina al PalaBigmat e si porta sull’1-0 nella serie di semifinale; La corsa allo Scudetto della Numia Vero Volley Milano riparte da Firenze: sabato in campo per Gara 1 di Semifinale contro Scandicci; Savino Del Bene Scandicci - Numia Vero Volley Milano in Diretta Streaming | DAZN IT; Sconfitta 3-0 nel primo capitolo delle Semifinali. Domenica Gara-2 a Milano. LIVE Milano-Scandicci, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa tentano l’allungoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Numia Vero ... oasport.it Dove vedere in tv Milano-Scandicci, A1 volley femminile 2026: orario gara-2, programma, streamingDomenica 22 marzo (ore 15.00) si giocherà Milano-Scandicci, gara-2 della semifinale scudetto di volley femminile. All'Allianz Clou andrà in scena il ... oasport.it REWIND MEGARALLY MILANO - SCANDICCI 2025 "Waiting For" Semifinal Playoff Game-2 Milano-Scandicci, Saturday 22th of March, Watch che best rallies of Game-2 in Playoff 2024 Sunday 22th of March 3.00 p.m. Raisport & VBTV #iLoveVoll - facebook.com facebook Coppe europee – Ad Istanbul… per Istanbul: Scandicci e Milano in Turchia per regalarsi la Final Four di Champions League Leggi la news x.com