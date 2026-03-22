LIVE Milano-Scandicci 0-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | la squadra di casa cerca una reazione nel 3° set 10-8
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-9 Azione confusa che viene risolta dalla parallela in zero di Antropova. Time-out di Gaspari. 10-8 Ricezione slash di Scandicci, Danesi chiude a muro. 9-8 Esce il servizio di Bosetti. 8-8 Weitzel mura Piva! 8-7 Milano trova il vantaggio con Egonu che trova le mani del muro del Weitzel. 7-7 Bosio corre e alza per Pietrini che inizia a prendere ritmo in attacco e lo fa con una parallela morbida da posto quattro. 6-7 Contrattacco di Antropova che trova le mani del muro sulla diagonale da posto due. 6-6 Primo tempo morbido di Kurtagic. 5-6 Ricezione slash sul servizio di Egonu, Kurtagic chiude il punto a rete. 🔗 Leggi su Oasport.it
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