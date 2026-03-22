LIVE Milano-Scandicci 0-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | confusione nel campo toscano reazione delle lombarde! 14-9
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-13 Pietrini attacca in diagonale senza trovare le mani del muro. 20-12 Egonu piazza la diagonale da posto due. 19-12 Diagonale di Bosetti da posto quattro. 19-11 Quarta ricezione slash, chiude Danesi. 18-11 Altra ricezione slash, la terza nel set. Kurtagic chiude a rete. 17-11 Primo tempo di Danesi. 16-11 Franklin entra dalla panchina e piazza la diagonale da posto quattro senza muro. 16-10 Diagonale di Piva che infila la difesa di Bosetti da posto quattro. 15-10 In rete il servizio milanese. 15-9 Muro pazzesco di Danesi su Skinner. Secondo time-out di Gaspari. 14-9 Pasticcio di Bechis e Nwakalor che non si intendono per il primo tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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