LIVE Milano-Scandicci 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | la squadra di casa rimonta le toscane 20-20

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-25 Antropova taglia la diagonale da posto due e riporta la squadra toscana a set point. 24-24 Egonu rischia con la diagonale profonda da posto due e non sbaglia, l’azzurra annulla il set point. 23-24 Ekaterina risponde a Paola con la parallela da posto due, set point per Scandicci. 23-23 Lungolinea fortissimo di Egonu che ha attaccato una zero favolosa. 22-23 Skinner sfrutta il muro a uno di Milano e lo supera con una parallela interna da posto quattro. 22-22 Ruddins attacca da posto due ma subisce il muro di Kurtagic. 21-22 Parallela di Ruddins da posto due, Scandicci resta avanti. 21-21 Mani fuori di Piva che attacca in parallela da posto quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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