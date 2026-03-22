LIVE Milano-Scandicci 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | battute finali di un primo set combattuto 17-19
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-20 Diagonale di Piva da posto quattro. 17-20 Troppo spazio per Antropova che attacca con la diagonale da posto due. Milano deve ancora prendere le misure a muro. Time-out di Gaspari. 17-19 Egonu attacca sopra al muro di Weitzel e piazza una diagonale pazzesca da posto due. 16-19 Immarcabile la parallela di Antropova, altro punto lungolinea da posto due. 16-18 Grande contrattacco di Egonu che tira alta sulle mani del muro, la palla esce. 15-18 Il pallonetto di Egonu incrociato è vincente. 14-18 Che partita fin qui di Antropova, che piazza un’altra parallela da posto due. 14-17 Parallela interna di Lanier da posto quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it
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