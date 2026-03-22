Per la mezzanotte nostrana, in apertura di sessione serale, sono previsti i match tra Berrettini e Vacherot e quello tra Sabalenka e McNally. In entrambi i casi si tratta della prima sfida nel circuito. Particolarmente interessante il percorso di Matteo Berrettini, reduce dall'importante vittoria con Bublik e atteso da una sfida complicata contro il campione di Shangai dello scorso anno. Il numero 1 del mondo continuerà la sua campagna per il secondo titolo a Miami (dopo quello vinto nel 2022) contro Sebastian Korda, in una sfida affascinante tra la prima e l'ultima testa di serie del tabellone. I precedenti tra i due recitano 4-1 a favore dello spagnolo, con l'ultimo incontro risalente a due anni fa, con Alcaraz vincente 3 set a zero nel terzo turno del Roland Garros 2024. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Miami: Paolini affronta Ostapenko, Alcaraz contro Korda. Berrettini in serata

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GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI domenica 22 Ore 16:00 Paolini vs Ostapenko Ore 22:00 Bolelli-Vavassori Vs Arneodo-Ram Ore 00:00 Berrettini vs Vacherot Forza ragazzi canali SkySport, streaming su NOW e SkyGo. Paolini anch facebook

Appunti di viaggio Miami è energia, suoni, riflessioni. I venti sono meno gelidi. Senti il calore dell'umanità, sventrata dagli ultimi padroni di un mondo senza più un'anima. Per un attimo ricredi a una società fatto di inclusione e non emarginazione. Senti x.com