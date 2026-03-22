CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 13.45 16:08 4 su 5 ma rapidissimo per Perrot. 16:07 11 secondi separano il vincitore della Coppa del Mondo dagli inseguitori. Stiamo per arrivare al terzo poligono, il primo in piedi. 16:06 Si forma un terzetto alle spalle di Perrot con Botn, Jacquelin e Laegreid. 16:04 Laegreid stacca la concorrenza e si lancia all’inseguimento di Perrot. Il transalpino aumenta a sua volta l’andatura. 16:02 Trova lo zero Bionaz, ma gli azzurri sono staccatissimi dalle prime 10 posizioni. 16:01 Ancora 4 su 5 per Hofer, mentre è Laegreid il primo inseguitore di Perrot a 10 secondi dal transalpino, poi ancora Francia con Lombardot e Fabien Claude. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start maschile Oslo 2026 in DIRETTA: primo poligono indigesto per Hofer e Bionaz

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