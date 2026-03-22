CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 13.45 15:28 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della mass start maschile di Oslo Homenkollen. Poco meno di 20 minuti all’inizio della gara. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della mass start maschile di Oslo Holmenkollen, ultima gara stagionale della Coppa del Mondo di biathlon 20252026. Assegnate tutte le coppe di specialità e la sfera di cristallo generale vinta dal francese Eric Perrot. Il transalpino è peraltro già certo di portare a casa anche la Coppa della partenza in linea. Gara che dunque si presterà a diverse interpretazioni con gli atleti liberi dalle ansie della classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start maschile Oslo 2026 in DIRETTA: dalle 15.45 l’ultima gara stagionale

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