LIVE Biathlon Mass start femminile Oslo 2026 in DIRETTA | paurose Simon e Hanna Oeberg Vittozzi in rimonta!

In diretta da Oslo, si sta svolgendo la mass start femminile di biathlon in vista delle Olimpiadi del 2026, con le atlete Simon e Hanna Oeberg protagoniste di una gara intensa e ricca di emozioni. La gara vede anche la partecipazione di Vittozzi, che sta cercando di recuperare posizioni dopo aver iniziato con qualche difficoltà. La competizione è in corso, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 15.45 14:03 Simon che, a meno di big five, vince la Coppa Mass. Braisaz naufragata tra le big così come Minkkinen, anche Kirkeeide a un minuto. 14:02 Poco da fare, fanno un altro sport nella tappa di Oslo Holmenkollen Simon e Hanna Öberg, Elvira però è ancora lì. Bene Lisa che con lo zero rapido si riporta a ridosso delle 10, ha ancora 38? dalla testa. POLIGONO 24 – Ancora paurose le due dominatrici della tappa di Oslo! Jeanmonnot sbaglia e lascia lì la chance minima di Coppa! Bene Elvira. 14:00 Fondamentale, va da sé, per Lisa trovare lo zero nella seconda serie per rientrare in corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start femminile Oslo 2026 in DIRETTA: paurose Simon e Hanna Oeberg, Vittozzi in rimonta! Articoli correlati Leggi anche: LIVE Biathlon, Mass start femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Elvira Oeberg in fuga, sbaglia Vittozzi nel secondo poligono LIVE Biathlon, Mass start femminile Oslo 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi per chiudere in bellezzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova con partenza in linea da 12. La SVEZIA vince in maniera schiacciante, Norvegia e Germania completano il podio I HIGHLIGHTS Contenuti utili per approfondire Hanna Oeberg Temi più discussi: LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Oslo 2026 in DIRETTA: strepitosa Hanna Öberg, Vittozzi ancora nelle 5!; LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA: vince Hanna Öberg! Lisa Vittozzi ancora sul podio!; LIVE Biathlon, Sprint femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Vittozzi torna sul podio! E’ seconda alle spalle di Simon; A che ora il biathlon oggi: startlist mass start Oslo Holmenkollen, tv, streaming. LIVE Biathlon, Mass start femminile Oslo 2026 in DIRETTA: iniziata l’ultima gara femminile della stagione!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 15.45 13:48 La Coppa Mass non dovrebbe essere affare ... oasport.it LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Oslo 2026 in DIRETTA: strepitosa Hanna Öberg, Vittozzi ancora nelle 5!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL'INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 16.15 Si chiude qui la DIRETTA LIVE ... oasport.it Biathlon – FOTOGALLERY. Vittorie in volata per Hanna Oeberg e Laegreid in volata: riviviamo le emozioni degli Inseguimenti di Holmenkollen facebook Vince l’inseguimento Hanna Oeberg: molto interessante l’ultimo giro con un forcing con cambio di passo, ma a cui poi ha risposto Simon. Le due si sono giocate la vittoria in volata con la francese che ha provato dall’ interno di corsia ma senza esito. Terza x.com