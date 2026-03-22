LIVE Biathlon Mass start femminile Oslo 2026 in DIRETTA | iniziata l’ultima gara femminile della stagione!

Alle 15 si è aperta la staffetta maschile di biathlon a Oslo, mentre poco prima si è svolta la staffetta femminile, ultima gara della stagione. La diretta streaming ha mostrato le atlete partire e competere sul campo, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online. La competizione prosegue con i partecipanti che si confrontano in questa fase conclusiva del calendario biathlon.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 15.45 13:48 La Coppa Mass non dovrebbe essere affare di discussione, visto che Simon ha 45 punti su Jeanmonnot. 13:46 Ricordiamo che si disputeranno 5 giri da 2.5km con quattro poligoni, due a terra e due in piedi. INIZIATA LA GARA! 13:39 Solo Vittozzi impegnata oggi per l’Italia purtroppo. Azzurre Che comunque chiudono nelle prime 5 posizioni della classifica per nazioni. 13:34 Hanna Oeberg dopo la doppietta sprint e inseguimento si è presa dj forza la seconda pizza in coppa del mondo. Lisa è quinta, con una vittoria oggi però avrebbe ottime chance di chiudere terza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start femminile Oslo 2026 in DIRETTA: iniziata l’ultima gara femminile della stagione! Articoli correlati LIVE Biathlon, Mass start femminile Oslo 2026 in DIRETTA: al via l’ultima gara femminile della stagione!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 15. LIVE Biathlon, Mass start maschile Oslo 2026 in DIRETTA: ultima gara della stagioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della mass start maschile di Oslo Holmenkollen, ultima... L'omaggio a DOROTHEA WIERER, all'ultima gara in Coppa del Mondo Una raccolta di contenuti su LIVE Biathlon Mass start femminile Oslo... Temi più discussi: LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Oslo 2026 in DIRETTA: strepitosa Hanna Öberg, Vittozzi ancora nelle 5!; 10km Sprint - Uomini Video correlati: Live Biathlon Aggiornamenti; LIVE Biathlon, Mass start femminile Oslo 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi per chiudere in bellezza; Live Women 12.5km Mass Start - Oberhof: Punteggi & Highlights Biathlon - 08/01/2012. LIVE Biathlon, Mass start femminile Oslo 2026 in DIRETTA: al via l’ultima gara femminile della stagione!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 15.45 13:39 Solo Vittozzi impegnata oggi per ... oasport.it LIVE Biathlon, Mass start maschile Oslo 2026 in DIRETTA: ultima gara della stagioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 13.45 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE ... oasport.it Sci di fondo e biathlon – Programma e orari delle gare di domenica 22 marzo facebook Qualche errore al tiro condiziona la gara di Lisa Vittozzi, che chiude quinta l’inseguimento di Holmenkollen vinto da Hanna Öberg. Leggi le news: tinyurl.com/5p5bemaa #wearefisi #fisinews #biathlon x.com