LIVE Biathlon Mass start femminile Oslo 2026 in DIRETTA | COSA HA FATTOOOOOO

La competizione di biathlon in corso a Oslo vede impegnate le atlete nelle diverse mass start femminili e maschili. Alle 15 si svolge la gara maschile, mentre nel frattempo si sta disputando quella femminile. I partecipanti scattano, sparano e corrono lungo il percorso, con aggiornamenti in tempo reale disponibili cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 15.45 14:21 Era staccata di 40? all’entrata del 3° poligono, Lisa Vittozzi ha fatto qualcosa di mostruoso! 14:20 Cosa ha fatto Lisa Vittozzi, di prepotenza! TERZA NELLA GENERALEEEEEE MONNA LISAAAAAAA TRIONFOOOOOOOOOOO VITTOZZI HA TRE METRI SULL’ULTIMO PIANO!!! SE NE VAAAAAA Scatta in salita Lisa. 14:20 Lisa davanti all’entrata allo stadio. Elvira intanto stacca Tandrevold e si invola per il podio. 14:19 Difficilissimo battere la svedese. Ha una velocità di punta maggiore. Vediamo! Mancano 800 metri! Hanna Öberg e Lisa Vittozzi insieme nell’ultimo giro per la vittoria! Tandrevold ed Elvira non rientrano più, PODIOOOO! 14:17 Che gara di Lisa Vittozzi! Al momento sarebbe terza nella Generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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