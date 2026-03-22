In diretta dai Mondiali indoor di atletica, la giornata si apre con le difficoltà di una atleta italiana, che affronta la gara con le polveri umide. Nel frattempo, si avvicina la prova di un altro atleta italiano. È possibile seguire gli aggiornamenti sulla classifica dei medagliati e le ultime sfide, tra cui quella contro gli Stati Uniti.

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© Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: inizio con le polveri bagnate per Iapichino. Si avvicina la gara di Fabbri

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