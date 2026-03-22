LIVE Alle 18 Roma-Lecce le ultime | Gasp con Venturino Stulic per Di Francesco

Roma-Lecce sarà trasmessa su Dazn e sui canali di Sky Sport, oltre che in streaming su SkyGo e Now. Diretta testuale su Gazzetta.it. (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco. (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Cristante, Rensch; Venturino, Pellegrini; Malen. All. Gasperini. A dirigere l'incontro sarà Sacchi, assistito da Baccini e Zingarelli, con Massimi quarto uomo. Al Var Ghersini, Avar sarà Abisso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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