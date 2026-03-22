C’è un momento, nello sport, in cui la logica si arrende alla volontà. E la Mass Start femminile di Oslo-Holmenkollen, ultima gara della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026, lo ha raccontato con rara chiarezza, trasformando la giornata di Lisa Vittozzi in una storia che va oltre il risultato. Perché tutto, inizialmente, sembrava andare nella direzione opposta. Un errore al primo poligono, il distacco che si allarga, la classifica che scivola lontano dalle posizioni che contano. Poi, però, la svolta: tre serie impeccabili, il recupero silenzioso, fino a ritrovarsi di nuovo lì, a contatto con le migliori, alle spalle della svedese Hanna Oeberg. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lisa Vittozzi rivela: “Non ero sicura di partire per problemi di stomaco, bello finire così”

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