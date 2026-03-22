L’Iran ha effettuato il lancio di due missili balistici che hanno raggiunto obiettivi a circa 4.000 chilometri di distanza. Questi missili sono stati lanciati contro una base congiunta anglo-americana situata sull’isola di Diego Garcia, nell’Oceano Indiano, a circa 3.000 chilometri di distanza. I test dimostrano la capacità di missili iraniani di colpire obiettivi in Europa e in altre aree lontane.

Il lancio di due missili balistici contro la base congiunta anglo-americana sull’ isola di Diego Garcia, nell’Oceano Indiano, a 3.810 chilometri dall’Iran, smentiscono le parole del ministro degli Esteri Abbas Araghchi il quale aveva affermato che il Paese ha deliberatamente limitato la gittata delle proprie armi a 2.000 km. Qualche settimana fa il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, aveva dichiarato che il raggio d’azione dei missili non avrebbe superato i 2 mila chilometri e gli analisti militari avevano aggiunto che comunque i vettori dei Guardiani della rivoluzione non erano in grado di superare i 2500 km. Il missile Khorramshar, tra l’altro, è capace di trasportare testate a grappolo in grado di provocare devastazioni ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Iran ha dimostrato con i missili balistici di poter minacciare obiettivi fino a 4.000 chilometri, raggio d’azione che tocca l’Europa

Articoli correlati

L’Iran lancia due missili balistici verso Diego Garcia, ma è ancora presto per dire che può colpire l’EuropaNella notte tra il 20 e il 21 marzo, l’Iran ha lanciato due missili balistici verso l’isola di Diego Garcia, nell’arcipelago delle Chagos, dove ha...

L’Iran ha lanciato due missili balistici in direzione dell’Europa: intercettati prima dell’impatto su CiproIl segretario alla Difesa britannico, John Healey, ha reso noto che l’Iran ha lanciato due missili in direzione dell’isola di Cipro, dove si trovano...

Iran esibisce missili balistici e droni per la prima volta dopo la guerra con Israele

Tutto quello che riguarda L'Iran ha dimostrato con i missili...

Temi più discussi: Israele teme lo stop di Trump. L’Iran resiste, non è sconfitto; Cos’è successo nel ventiduesimo giorno di guerra; Iran, il regime perde i pezzi e si rafforza: il paradosso della guerra di Trump; Iran, perché dopo 12 giorni di guerra il mondo non è più lo stesso (e chissà se tornerà a esserlo)?.

Guerra Trump: Iran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo centrali elettriche. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Trump: 'Iran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo centrali elettriche'. LIVE ... tg24.sky.it

L’Iran provoca Trump: ha detto di averci sconfitto 9 volte in 2 settimane, esilaranteIl Presidente del Majlis, il Parlamento iraniano, Muhammad-Baqer Qalibaf, provoca Donald Trump. Nonostante i durissimi attacchi che vanno avanti ormai da 2 settimane, l’Iran ha dimostrato di riuscire ... strettoweb.com

I ministri degli esteri del #G7 e l’alto rappresentante dell’#UE hanno espresso il proprio sostegno ai partner in #Medioriente di fronte agli attacchi compiuti dall’#Iran e dai suoi alleati, e chiede lo 'stop immediato e incondizionato agli attacchi di #Teheran. "Riaff facebook

Il gioco di specchi tra Israele e Iran x.com