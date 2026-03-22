L’Inter pareggia a Firenze si riapre la corsa Scudetto

Il pareggio maturato allo stadio Franchi tra Fiorentina e Inter rischia di diventare uno snodo cruciale nella corsa Scudetto. Un risultato che, al di là della prestazione, pesa soprattutto per le sue conseguenze sulla classifica: i nerazzurri rallentano proprio nel momento in cui serviva continuità. La Fiorentina ha interpretato la gara con personalità, riuscendo a contenere l’intensità dell’Inter e a colpire nei momenti giusti. Il pareggio finale è lo specchio di una partita equilibrata, ma per la squadra milanese rappresenta un’occasione mancata. A beneficiare di questo passo falso sono tutte le inseguitrici, a partire dal Napoli. La squadra guidata da Antonio Conte torna a intravedere margini concreti per rientrare pienamente nella lotta al titolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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Una selezione di notizie su Inter pareggia

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Ho notato una cosa, ogni volta che l'Inter pareggia o perde al fischio finale dell'arbitro c'è l'accerchiamento dei giocatori nerazzuri e di tutta la panchina al direttore di gara. Spero che lo abbia notato anche @AIA_it e prenda provvedimenti #interatalanta #Serie x.com