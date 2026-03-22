AGI - La capolista la sblocca subito, la Fiorentina non molla, si rialza e pareggia. Finisce 1-1 la sfida del Franchi, aperta da Francesco Pio Esposito e chiusa da Ndour in un pari che fa felice il Milan che, a otto giornate dalla fine, torna a -6 dall'Inter e per almeno due settimane potrà tornare a coltivare i propri sogni scudetto. È un punto guadagnato nella corsa salvezza per De Gea e compagni, mentre è l'ennesima occasione persa per l' Inter che, per la terza gara di fila, non trova la vittoria. Neanche il tempo di registrare i modi di giocare delle due squadre che gli ospiti passano in vantaggio. Bastano 41'' a Pio Esposito per raccogliere di testa un cross da destra di Barella e sorprendere tutta la difesa di casa. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'Inter frena a Firenze 1-1, il Milan torna a -6

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