L' Inter frena a Firenze 1-1 il Milan torna a -6

Da agi.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - La  capolista  la sblocca subito, la  Fiorentina  non molla, si rialza e pareggia. Finisce  1-1  la sfida del  Franchi, aperta da  Francesco Pio Esposito  e chiusa da  Ndour  in un pari che fa felice il  Milan  che, a otto giornate dalla fine, torna a  -6 dall'Inter  e per almeno due settimane potrà tornare a coltivare i propri sogni  scudetto. È un  punto guadagnato  nella corsa  salvezza  per  De Gea  e compagni, mentre è l'ennesima  occasione persa  per l' Inter  che, per la terza gara di fila, non trova la  vittoria. Neanche il tempo di registrare i modi di giocare delle due squadre che gli  ospiti  passano in  vantaggio. Bastano  41''  a  Pio Esposito  per raccogliere di testa un  cross  da destra di  Barella  e sorprendere tutta la  difesa di casa. 🔗 Leggi su Agi.it

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