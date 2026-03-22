Pisa, 19 marzo 2026 - Domani, venerdì 20 marzo, torna sotto la Torre Pendente per il diciottesimo anno consecutivo UniStem Day, il più grande evento internazionale di divulgazione scientifica dedicato a studentesse e studenti delle scuole superiori. L’iniziativa si svolge in contemporanea in 93 Atenei e centri di ricerca distribuiti in 12 Paesi e due continenti, creando una rete globale che mette in connessione migliaia di giovani con il mondo della ricerca sulle cellule staminali. Anche quest’anno l’Ateneo pisano partecipa con un incontro al Polo Piagge, dove sono attesi 230 studentesse e studenti provenienti da diverse scuole della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’infinito viaggio della ricerca scientifica torna a Pisa: ecco l'UniStem Day

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