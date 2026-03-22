L’impronta di Grilli sulla lista Lovaglio

Luigi Lovaglio presenta una sua lista per il prossimo consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi, arrivando a concorrere con altre due liste, una del consiglio uscente e una di Assogestioni. Le tre liste sono state depositate in vista dell’assemblea che si terrà il 15 aprile. La competizione tra le varie candidature si svolge in un contesto di attenzione per la gestione della banca.

Luigi Lovaglio scende in campo con la sua lista per il prossimo cda del Monte dei Paschi. È la terza, accanto a quella del Consiglio uscente e a quella di Assogestioni già depositate in vista dell’assemblea del 15 aprile. L’elenco di 12 nomi per il board è stato presentato ieri dalla holding PLT della famiglia Tortora, che detiene oltre l’1,2% di Mps. Candidato come amministratore delegato è lo stesso Lovaglio, classe 1955, mentre per la carica di presidente viene proposto l’ottantunenne Cesare Bisoni, ex presidente di Unicredit. Ieri alle agenzie il patron di Plt, Pierluigi Tortora, ha precisato di non aver avuto contatti né con Francesco Milleri della holding Delfin, né con il gruppo Caltagirone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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