Libri Mara Cinquepalmi contro la disparità di genere nello sport
Askanews ha intervistato la giornalista Mara Cinquepalmi, autrice del libro “Tabù”, dedicato alla disparità di genere nello sport. La conversazione si è concentrata sulla pubblicazione e sul contenuto del volume, che analizza le sfide e le ingiustizie affrontate dalle donne nel mondo sportivo. L’intervista si è svolta a Roma il 22 marzo.
Roma, 22 mar. (askanews) – Askanews ha intervistato la giornalista Mara Cinquepalmi, autrice del libro “Tabù. Di donne, sport e informazione” (Augh Edizioni), con una prefazione di Riccardo Cucchi. Un testo che racconta, con dati e storie significative, la disparità di genere nello sport. Sei capitoli per uno sport senza differenze. Com’è nata l’idea di questo libro e a chi si rivolge. Io lavoro a questo tema da oltre dieci anni. Questo libro, a differenza di altre mie pubblicazioni, prende in esame alcuni tra i tabù più diffusi. A partire da come l’informazione racconta le donne nello sport, che siano atlete, dirigenti. L’idea è di parlare sia agli appassionati di sport che a quanti sono interessati ad una lettura di genere dello sport. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Articoli correlati
La disparità di genere. Se lo sport non è in “rosa“In Italia, il 21,6% delle bambine abbandona la pratica sportiva, contro il 15,1% dei ragazzi e il divario aumenta con l’età: se la quota di bambine e...
Youtube tv chiarimenti sull’etichettatura di genere nello sportanalisi mirata sull’etichettatura di genere nei contenuti sportivi in diretta su youtube tv, confrontando l’esperienza durante le olimpiadi invernali...