Libri Mara Cinquepalmi contro la disparità di genere nello sport

La giornalista Mara Cinquepalmi ha presentato il suo nuovo libro intitolato “Tabù”, affrontando il tema della disparità di genere nello sport. L'intervista, realizzata a Roma, si concentra sul contenuto dell'opera e sui punti principali trattati nel volume. La pubblicazione si propone di evidenziare le differenze ancora presenti tra uomini e donne nel mondo sportivo.

Roma, 22 mar. (askanews) – Askanews ha intervistato la giornalista Mara Cinquepalmi, autrice del libro “Tabù. Di donne, sport e informazione” (Augh Edizioni), con una prefazione di Riccardo Cucchi. Un testo che racconta, con dati e storie significative, la disparità di genere nello sport. Sei capitoli per uno sport senza differenze. Com’è nata l’idea di questo libro e a chi si rivolge. Io lavoro a questo tema da oltre dieci anni. Questo libro, a differenza di altre mie pubblicazioni, prende in esame alcuni tra i tabù più diffusi. A partire da come l’informazione racconta le donne nello sport, che siano atlete, dirigenti. L’idea è di parlare sia agli appassionati di sport che a quanti sono interessati ad una lettura di genere dello sport. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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