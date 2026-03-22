Gli studenti del Bonati hanno interpretato ‘Libertango’ di Piazzolla durante una giornata dedicata alla riflessione e al confronto. Il progetto d’istituto ‘Rispet.Ti.Amo’, patrocinato dal Comune, prosegue il suo percorso con eventi che coinvolgono l’auditorium della scuola secondaria di primo grado. Dopo l’inaugurazione della panchina rossa, l’auditorium si è trasformato nel centro di un momento dedicato alla sensibilizzazione.

Il progetto d’istituto ’Rispet.Ti.Amo’ patrocinato dal Comune, continua il suo percorso. Dopo l’inaugurazione della panchina rossa, l’auditorium della scuola secondaria di primo grado Bonati è stato il cuore pulsante di una giornata dedicata alla riflessione e al confronto. L’evento, una delle tante tappe di questo progetto, ha visto protagonisti gli studenti delle terze, che hanno animato la mattinata con musica, teatro e dialogo con la scrittrice Annita Vesto. La dirigente scolastica Floriana Peracchia ha aperto l’evento presentando gli ospiti, tra cui Alberto Urro dell’Usl del programma Scuole che Promuovono Salute. Annita Vesto, autrice dei libri ’Tra dire e fare’ e ’Lettera d’amore per te’, quest’ultimo dedicato alla figlia, ha dialogato con gli studenti sui temi del rispetto, responsabilità e consapevolezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Libertango’ di Piazzolla. Così salutano gli studenti del Bonati

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