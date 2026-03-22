In Italia sono stati presentati numerosi disegni di legge sulla libertà di stampa, ma nessuno di questi è stato approvato finora. La questione viene discussa da tempo, con tentativi di modifica che non sono mai arrivati a compimento. La libertà di stampa, pur non essendo mai direttamente attaccata, si trova a rischio a causa di norme e proposte di legge che ne limitano la possibilità di operare senza ostacoli.

In Italia la libertà di stampa non viene mai colpita frontalmente. Viene aggirata, progressivamente ridotta, resa particolarmente rischiosa. Non servono leggi antidemocratiche quando basta il codice penale e una causa civile ben costruita per ottenere lo stesso risultato: far tacere. I numeri parlano chiaro: la maggioranza delle querele per diffamazione viene archiviata e quasi tutte quelle che arrivano a sentenza si concludono con l’assoluzione del giornalista. Ma il punto non è vincere. Il punto è costringere a difendersi dovendo affrontare un processo, sia esso civile o penale. Tre legislature, oltre dieci anni, decine di disegni di legge. E un solo risultato: nessuna riforma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Libertà di stampa, tanti disegni di legge discussi e mai approvati

Articoli correlati

Perché i disegni di legge sull’antisemitismo sono un’opportunità da non perdereRecentemente il portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Noury ha formulato nella newsletter di un quotidiano italiano riserve sui disegni...

Leggi anche: Manovra 2026, tutti i nuovi bonus approvati nella legge di bilancio del governo Meloni

Part 1 - The Memoirs of Sherlock Holmes Audiobook by Sir Arthur Conan Doyle (Adventures 01-04)

Tutto quello che riguarda Libertà di stampa tanti disegni di...

Temi più discussi: Turchia: rapporto sulla missione sulla libertà di stampa 2025; Media Freedom Rapid Response, missione di monitoraggio sulla libertà di stampa in Italia; Secolo XIX, squarcio inquietante su tentativi di condizionamento di alcuni politici sulla libertà di stampa - Ordine Dei Giornalisti; La libertà di scegliere: Siena celebra gli 80 anni dal voto alle donne.

Libertà d’informazione, delegazione per il monitoraggio di nuovo ignorata dal governo. Rai, querele temerarie e spionaggio: le raccomandazioniMedia Freedom Rapid Response torna a Roma: Rai illegale, querele temerarie e spionaggio giornalisti tra le urgenze segnalate ... ilfattoquotidiano.it

Giornaliste e giornalisti italiani si asterranno dal lavoro il 27 marzo e 16 aprileComunicato Sindacale Usigrai. Le giornaliste e i giornalisti italiani si asterranno dal lavoro i prossimi 27 marzo e 16 aprile. La Federazione Nazionale della Stampa ha indetto altre due giornate di s ... msn.com

“Sull’isola di Wight capimmo che la musica era libertà di espressione” Oggi, 22 marzo, Michi Dei Rossi compie 77 anni. Dalla scena prog italiana agli storici successi con Le Orme, ha scandito il tempo di una musica che ha fatto la storia. Batterista, musicista e i facebook

A Rignano, casa di Renzi, Italia Viva mette i manifesti a favore del Sì. Il leader di Iv lascia libertà di voto sul referendum, ma i fedelissimi della sua sezione non hanno dubbi. Di @lucianocapone x.com