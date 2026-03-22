Lezioni salvavita alla Polisportiva Ellera

Nella polisportiva di Ellera a Fiesole si sono svolte lezioni pratiche di primo soccorso rivolte a sportivi e volontari. L’evento ha visto coinvolte diverse persone che hanno partecipato ad esercitazioni di rianimazione e gestione delle emergenze. Le sessioni sono state condotte da esperti del settore con l’obiettivo di fornire competenze utili in situazioni di emergenza.

Fiesole (Firenze), 22 marzo 2026 – Una giornata intensa, concreta, con un obiettivo preciso: salvare vite. Sabato 21, presso il Circolo della Polisportiva Ellera, si è svolta una full immersion dedicata alla formazione di operatori Blsd, articolata tra mattina e pomeriggio. La richiesta avanzata dalla polisportiva guidata da Gabriele Sottani alla Ets Regalami un sorriso non è stata solo organizzativa, ma culturale: portare competenze salvavita all’interno di una comunità sportiva. Da qui la scelta di attivare due corsi completi per l’abilitazione all’uso del defibrillatore, segnale chiaro di una sensibilità che va oltre l’attività sportiva. Nel corso della giornata si sono alternati 20 soci, impegnati in un percorso formativo condotto dal formatore regionale Luigi Vizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lezioni salvavita alla Polisportiva Ellera Articoli correlati La Polisportiva Ellera a lezione di primo soccorsoFirenze, 18 marzo 2026 – Sabato 21, al circolo della Polisportiva Ellera, si svolgerà una giornata di formazione intensiva dedicata agli operatori... Prezioso strumento salva-vita, consegnato un defibrillatore alla Polisportiva FiumicineseLa consegna per questa comunità è stato un momento molto importante con la presenza del sindaco Nicola Dellapasqua, gli assessori Roberta Armuzzi e... Approfondimenti e contenuti su Polisportiva Ellera Lezioni salvavita alla Polisportiva ElleraIl corso di formazione per operatori Blsd organizzato insieme a Regalami un Sorriso ... msn.com La Polisportiva Ellera a lezione di primo soccorsoIl sodalizio sportivo, guidato da Gabriele Sottani, ha richiesto a Regalami un Sorriso l’organizzazione di un corso di abilitazione all’uso del defibrillatore ... msn.com