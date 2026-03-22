Progetto Frame: via alle "Lezioni di scena", un ciclo di incontri dove il Comune di Sarteano ha la grande opportunità di incontrare e prendere parte alla poetica di Alessandro Serra, che porterà all’interno del paese la sua pratica di scrittura scenica. All’interno del progetto, intitolato appunto Frame, promosso dal Comune di Sarteano in collaborazione con la Nuova Accademia degli Arrischianti e la Compagnia Teatropersona, sono previste delle lezione, dal 10 al 12 aprile, al Teatro comunale degli Arrischianti, volte a mettere in dialogo teatro e fotografia sulla base della poetica e delle opere di Serra, regista, autore e fotografo conosciuto a livello internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Lezioni di scena’ agli Arrischianti con la poetica di Alessandro Serra

Articoli correlati

Lezioni in serra idroponica. “Tecniche strategiche di agricoltura sostenibile”Sarzana (La Spezia), 9 gennaio 2026 – Una serra idroponica per accrescere le competenze degli studenti dell’istituto agrario Parentucelli Arzelà.

Leggi anche: In canonica si presenta la madre di Maria e Diego prende lezioni di ballo con Caterina. Un colpo di scena chiude l'episodio

Tutto quello che riguarda 'Lezioni di scena' agli Arrischianti...

Temi più discussi: ’Lezioni di scena’ agli Arrischianti con la poetica di Alessandro Serra; L’acqua da proteggere, lezioni anti spreco agli studenti della provincia di Alessandria; QUESTURA DI PADOVA: II^ EDIZIONE DEL PROGETTO PERCORSI DI LEGALITÀ: IN SCENA CON LA POLIZIA DI STATO. AL CENTRO CULTURALE SAN GAETANO UNA MATTINATA DEDICATA AGLI STUDENTI TRA LEGALITÀ, SPORT E ARTE. - Quest; Insegnare la storia con le immagini: attività e strumenti per la scuola primaria.

’Lezioni di scena’ agli Arrischianti con la poetica di Alessandro SerraProgetto Frame: via alle Lezioni di scena, un ciclo di incontri dove il Comune di Sarteano ha la grande opportunità di incontrare e prendere parte alla poetica di Alessandro Serra, che porterà all’i ... lanazione.it

Firenze, agli Uffizi proseguono le lezioni di storia delle artiLe Gallerie degli Uffizi ospiteranno per la seconda volta fino al 29 maggio nell'Auditorium Antonio Paolucci, le Brevissime. Lezioni di storia delle arti a cura del Centro Di Edizioni. Nove lezioni ... lanazione.it

Dal tacco giusto per il giorno alle regole di abbinamento con borsa e calze — il bon ton non passa mai di moda. Piccole lezioni di stile per chi sa che l’eleganza parte (sempre) dai piedi. Tu le segui o vai di fashion rebellion - facebook.com facebook

Lezioni di giornalismo… proprio da loro, io penso questo La vera “macelleria sociale” è quella di Gruber, Formigli e Giannini x.com