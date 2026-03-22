L’ex scuola ritrovata Ora sarà spazio sociale

A Sant’Anastasio, nel Comune di Piazza al Serchio, l’ex scuola è stata ritrovata e si trasformerà in uno spazio sociale. L’edificio, che per anni ha svolto funzione scolastica, è stato recuperato e pronto a essere riqualificato. La trasformazione coinvolge le autorità locali e i residenti, interessati a ridare vita a un luogo che ha rappresentato un punto di riferimento nel paese.

Nel paese di Sant’Anastasio, nel Comune di Piazza al Serchio, l’ex edificio scolastico che per anni ha ospitato la scuola elementare è stato riqualificato ed è diventato uno spazio condiviso per gli abitanti del paese, grazie al progetto Pinqua "Abitare la Valle del Serchio", il programma di investimenti previsto dal Pnrr, promosso dal Ministero delle Infrastrutture, che vede coinvolta la Regione Toscana in qualità di soggetto beneficiario, la quale si avvale, per l’attuazione, delle proposte progettuali dell’Unione Comuni Garfagnana. Uno spazio riqualificato, dunque, che torna ad essere vissuto dalla comunità come luogo di condivisione, dove promuovere lo sviluppo di relazioni e contrastare l’isolamento sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’ex scuola ritrovata. Ora sarà spazio sociale Articoli correlati Uno ’Spazio sociale apuano’. Crowdfunding per i lavoriUna campagna di crowdfunding – l’obiettivo è 8mila euro, finora ne sono stati raccolti 2mila – per sostenere lo “Spazio sociale apuano“. Prende vita lo Spazio sociale apuanoDomenica alle 11 davanti a piazza Berlinguer ci sarà la prima assemblea pubblica del nuovo spazio sociale apuano, dalle ceneri dell’esperienza... Aggiornamenti e notizie su scuola ritrovata Discussioni sull' argomento L’ex scuola ritrovata. Ora sarà spazio sociale; Nella ex scuola di Torba un nuovo infopoint per turisti e camminatori della Valle Olona; Ragazza scomparsa a Porcia. Esce per andare a scuola e sparisce: ritrovata in stazione dalla mamma dopo due giorni; Usa, ritrovata bimba sparita 6 anni fa: era a scuola con nuovo nome e identità. Ritrovata in una scuola una borsetta persa 60 anni fa da una studentessaIl sorprendente ritrovamento è avvenuto nella North Canton Middle School, una scuola dell’Ohio, che ha condiviso la storia sulla sua pagina Facebook. Un giorno una persona ha notato una borsetta rossa ... 105.net Ritrovata grazie agli spettatori, sta bene la ragazza che il 18 marzo si era allontanata da Roma dopo essere uscita per andare a scuola. E’ stata rintracciata nella zona di Caserta, dove una sua vecchia insegnante ha condiviso l’appello lanciato per lei dalla m - facebook.com facebook