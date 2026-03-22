Milan, incontro Allegri-dirigenza: di cosa si è parlato nel colloquio avvenuto. Tutti i temi sul tavolo! Retroscena Calciomercato Genoa, blitz per Tonoli del Modena: fari puntati sul difensore! C’è il prezzo per l’estate Roma, Massara rivela: «Incontro con i Friedkin? C’è la volontà di ripartire per chiudere in crescendo e bene il campionato» Newcastle Sunderland sospesa per cori razzisti: cosa è successo in Premier League. Novità anche sulle condizioni di Tonali Mourinho scoppia in lacrime prima di Benfica Vitoria Guimaraes, lo Special One non trattiene l’emozione al minuto di silenzio per Louro – VIDEO Mercato Inter, piovono conferme su... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lewandowski-Juventus, mossa a sorpresa: contratto di un anno

Articoli correlati

Inter Juventus, Chivu tentato da una mossa a sorpresa a centrocampoÈ il giorno di Inter-Juventus, il derby d’Italia che accende San Siro e mette in palio punti pesantissimi nella corsa al vertice.

Juventus, la mossa a sorpresa di Spalletti: McKennie falso 9 contro l’Inter, dopo il rinnovo?Juventus, la mossa a sorpresa di Spalletti: McKennie falso 9 contro l’Inter, dopo il rinnovo? Nkunku svela: «Mai pensato di andar via dal Milan, il...

FINAL FANTASY XIV GAMEPLAY ITA [86] STORMBLOOD - Rivincita contro l'Impero; Compleanno Egi

Altri aggiornamenti su Lewandowski Juventus mossa a sorpresa...

Temi più discussi: Il Barcellona vuole Haaland! Incontro con il City a Madrid per il post Lewandowski; Juve-Spalletti, il rinnovo è pronto: due opzioni per scadenza e stipendio; Sondaggio Juventus per Robert Lewandowski: si libererà a costo zero dal Barcellona; Kane spiana la strada all'arrivo in Serie A del bomber seguito da Milan e Juve? Che intreccio!.

Juventus, attacco in movimento: Vlahovic verso il rinnovo, sondaggio per LewandowskiJuventus, attacco in movimento: Vlahovic verso il rinnovo, sondaggio per Lewandowski. La Juventus lavora sull’attacco: rinnovo di Vlahovic, idea Lewandowski a parametro ... tuttojuve.com

Lewandowski alla Juventus, pazza idea a costo zero: il retroscenaLewandowski alla Juventus a parametro zero: potrebbe essere questa la clamorosa indiscrezione di mercato in vista della prossima ... fantamaster.it

Romeo Agresti: “Posso confermare che c'è stata una telefonata dalla Juventus per Lewandowski” Cosa ne pensate facebook

#Juventus e #Milan su #Lewandowski: "Non ho ancora deciso il mio futuro, mi voleva il #Genoa. #SerieA molto competitiva, il calcio italiano non mi sembra in crisi" [SportWeek] #calciomercato #Barça #Juve calciomercato.com/liste/juventus… x.com