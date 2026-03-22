Paura e distruzione alla periferia di Roma, dove nella mattinata di oggi una violenta esplosione ha coinvolto il quartiere di Piana del Sole. Il boato, avvertito distintamente anche in diverse zone del centro storico, si è verificato tra via Ciglié e via Tavagnasco, lasciando dietro di sé uno scenario drammatico: tre palazzine coinvolte, una delle quali completamente crollata, e decine di famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. Il bilancio è grave. Due persone, marito e moglie rispettivamente di 86 e 84 anni, sono rimaste seriamente ferite a seguito della deflagrazione, causata - secondo le prime ricostruzioni - dall'esplosione di una bombola di Gpl. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'esplosione poi la palazzina viene giù. Feriti gravi, cosa è successo

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