L’ESA ristabilisce i contatti con il satellite perso da un mese | cosa è successo

L’Agenzia Spaziale Europea ha annunciato di aver ristabilito i contatti con il satellite Coronagraph della missione Proba-3 che crea eclissi artificiali. Dopo settimane di silenzio, il veicolo ha ripreso a trasmettere dati, ma non è ancora chiaro se abbia subito danni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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