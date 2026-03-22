Leonardo Fabbri ha partecipato ai Mondiali Indoor in Nuova Zelanda, dove ha conquistato l'oro. Tuttavia, la sua performance è stata deludente e molto distante dalle aspettative: appariva fiacco, senza energie e quasi irriconoscibile rispetto alle sue precedenti occasioni. La sua presenza in gara ha suscitato commenti contrastanti tra gli addetti ai lavori e i tifosi.

Fiacco, sottotono, scarico, privo di energie, uno spettro di se stesso, praticamente irriconoscibile. Leonardo Fabbri è rimasto fuori addirittura dalle prime sei posizioni nella gara di getto del peso ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, a cui si era presentato con la miglior prestazione mondiale stagionale (i 22.50 metri firmati all’aperto in quel di Stellenbosch) e dopo aver vinto anche nel World Indoor Tour (il massimo circuito internazionale itinerante). Il Campione d’Europa all’aperto si è fermato al settimo posto con la per lui modesta misura di 20.92 metri, ottenuta al quinto tentativo (il sesto era riservato ai migliori sei classificati), in coda a una serie di livello impalpabile per un uomo che aveva tutte le carte in regola non solo per conquistare una medaglia ma anche per mettere le mani sul titolo iridato in sala: nullo, 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Leonardo Fabbri in versione fantasma: scarico da world leader ai Mondiali Indoor, oro in Nuova Zelanda

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