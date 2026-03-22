Leeds United – Brentford 0-0 | le api perdono più punti

Il Leeds United e il Brentford si sono affrontati a Elland Road in una partita terminata a reti inviolate. La partita si è conclusa con un pareggio senza gol, lasciando il Leeds a quattro punti dalla zona retrocessione. Nessuna delle due squadre è riuscita a segnare durante l'incontro, che si è disputato in modo piuttosto combattuto.

2026-03-22 00:13:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Leeds United si è portato a quattro punti dalla zona retrocessione giocando un poco entusiasmante 0-0 contro il Brentford a Elland Road. Gli uomini di Daniel Farke hanno avuto l’opportunità di mettere una certa distanza tra loro e il West Ham, 18esimo in classifica, con solo la terza vittoria in Premier League dall’inizio dell’anno. Ma le possibilità erano estremamente scarse in una partita che non vivrà a lungo nella memoria, poiché il Brentford ha perso punti contro una squadra all’estremità sbagliata della classifica per la seconda volta in sei giorni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Leeds United – Brentford 0-0: le api perdono più punti Articoli correlati Il boss del Brentford Andrews saluta i giocatori dopo aver affermato che “tutti” volevano che le api perdessero lo scontro di FA CupIl boss del Brentford Keith Andrews ritiene che il mondo facesse il tifo per il Macclesfield nel quarto turno della FA Cup La serie di FA Cup del... Pronostico Leeds-Arsenal: non perdono dal 2000Leeds-Arsenal è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico... Leeds United vs Brentford | Premier League Full Match Today | eFootball Simulation GamePES21 Una raccolta di contenuti su Leeds United Temi più discussi: Leeds United-Brentford 0-0: un punto a testa dopo una sfida sottotono a Elland Road; Leeds United vs Brentford team news as Okafor makes bench on return; Leeds United - Brentford FC | pronostico & migliori quote | 21.03.2026; Giornata Premier: big match e Arsenal in fuga. Premier League: Leeds and Brentford draw in missed opportunity for both sidesLeeds and Brentford draw 0-0 as both sides miss opportunity for crucial three points FT: Everton 3-0 Chelsea - Beto double gives hosts advantage, before Ndiaye's third FT: Fulham 3-1 Burnley - ... bbc.com Leeds 0-0 Brentford: Missed opportunity for both teams as they produce ultimate stalemate in bore drawReport and free match highlights as both teams pick up a point in a game that will be forgotten almost instantly; total expected goals figure of 0.82 was the third lowest seen in any Premier League ga ... skysports.com #Laziostory | VIDEO, 14 marzo 2001: #LeedsUnited-#Lazio 3-3, #Mihajlovic cecchino ad Elland Road facebook